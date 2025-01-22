Казахстанские банки приостановили выпуск карт нерезидентам

В Казахстане банки Kaspi и Home Credit Bank (дочерняя компания чешской финансовой группы PPF) приостановили открытие дебетовых пластиковых карт для нерезидентов республики.

Как сообщает РБК, Home Credit Bank полностью приостановил выпуск для нерезидентов на неопределенный срок. Kaspi временно прекратил оформление карт по 3 февраля, после чего карты можно будет выпускать на год.

Другие банки, например "ЦентрКредит", начали применять новые правила с 20 января.

Меры приняты Агентством по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана для борьбы с незаконным оборотом наркотиков и цифровых активов. После ухода из России Visa и Mastercard в 2022 году почти 695 тыс. россиян оформили казахстанские ИИН для получения местных банковских карт.