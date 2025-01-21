Посольство РФ в Анкаре не получало информации о россиянах, которые могли пострадать в Турции

Посольство РФ в Анкаре не получало никакой информации о россиянах, которые могли пострадать в результате пожара в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу.

"На данный момент информация относительно россиян, которые могли бы быть среди пострадавших в результате пожара в гостинице в провинции Болу, к нам не поступала. Посольство находится на связи с турецкими ведомствами, занимающимися этим инцидентом", - сообщает ТАСС.

Позже в диппредставительстве уточнили, что новой информации по этому поводу нет.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 22 января днем национального траура из-за трагедии.