21 Января 2025
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Фото: Reuters / Maria Alejandra Cardona

МИД РФ: Россия продолжит поддержку Кубы в защите государственного суверенитета

Россия продолжит оказывать необходимую поддержку Кубе в защите государственного суверенитета и исключения ее из списка "спонсоров" терроризма. Такое заявление сделали в МИД РФ, передает корреспондент Накануне.RU.

Так в Москве прокомментировали отмененный указом Трампа решение предыдущей администрации США об исключении Кубы из американского американского одностороннего списка государств-"спонсоров" терроризма и о снятии ограничений на совершение финансовых операций с кубинскими юридическими лицами. В качестве аргументов в указе отмечается, что "предыдущая администрация внедрила глубоко непопулярные, вызвавшие инфляцию, незаконные и радикальные практики в деятельности каждого ведомства и учреждения федерального правительства". А нынешний шаг предпринимается якобы для того, "чтобы начать проводить политику, которая снова сделает США единой, справедливой, безопасной и процветающей страной".

В МИД заявили, что речь идет не о борьбе с терроризмом.

"Предыдущая американская администрация заявила об отсутствии каких-либо свидетельств поддержки Кубой международного терроризма. И это остается неоспоримым фактом. Считаем необходимым еще раз подчеркнуть: у Кубы безупречная, образцовая репутация активного участника международного сотрудничества в деле противодействия терроризму", - говорится в сообщении.

Восстановление Острова свободы в этом санкционном перечне преследует своей целью дальнейшее ужесточение финансово-экономических ограничительных мер в расчете на дестабилизацию обстановки и смену власти на Кубе.

Теги: Куба, МИД РФ, суверенитет


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