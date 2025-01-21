МИД РФ: Россия продолжит поддержку Кубы в защите государственного суверенитета

Россия продолжит оказывать необходимую поддержку Кубе в защите государственного суверенитета и исключения ее из списка "спонсоров" терроризма. Такое заявление сделали в МИД РФ, передает корреспондент Накануне.RU.

Так в Москве прокомментировали отмененный указом Трампа решение предыдущей администрации США об исключении Кубы из американского американского одностороннего списка государств-"спонсоров" терроризма и о снятии ограничений на совершение финансовых операций с кубинскими юридическими лицами. В качестве аргументов в указе отмечается, что "предыдущая администрация внедрила глубоко непопулярные, вызвавшие инфляцию, незаконные и радикальные практики в деятельности каждого ведомства и учреждения федерального правительства". А нынешний шаг предпринимается якобы для того, "чтобы начать проводить политику, которая снова сделает США единой, справедливой, безопасной и процветающей страной".

В МИД заявили, что речь идет не о борьбе с терроризмом.

"Предыдущая американская администрация заявила об отсутствии каких-либо свидетельств поддержки Кубой международного терроризма. И это остается неоспоримым фактом. Считаем необходимым еще раз подчеркнуть: у Кубы безупречная, образцовая репутация активного участника международного сотрудничества в деле противодействия терроризму", - говорится в сообщении.

Восстановление Острова свободы в этом санкционном перечне преследует своей целью дальнейшее ужесточение финансово-экономических ограничительных мер в расчете на дестабилизацию обстановки и смену власти на Кубе.