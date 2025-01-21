Путин дал высокую оценку посредничеству Египта в соглашении между Израилем и движением ХАМАС

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Стороны обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта в свете соглашения, заключенного на днях между Израилем и движением ХАМАС. Путин дал высокую оценку посредническим усилиям Египта и ряда других стран по содействию достижению договоренностей.

Лидеры обменялись мнениями и о положении дел в Сирии, акцентировав необходимость безусловного уважения суверенитета и территориальной целостности этой страны, обеспечения законных прав всех её граждан, независимо от их политических убеждений и этноконфессиональной принадлежности.

Обстоятельно рассмотрены актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, сельскохозяйственной и гуманитарной сферах, а также ход реализации крупных совместных проектов, включая строительство первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа" и создание Российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала.

Подчеркнута обоюдная заинтересованность в дальнейшем укреплении дружественных российско-египетских отношений.