Ушаков: Команда Трампа пока не выходила на контакт

Вашингтон пока не выступал с конкретными предложениями об организации телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков по итогам разговора Путина и председателя КНР Си Цзиньпина по видеосвязи.

"Пока никаких конкретных выходов на нас, на российских представителей, еще не было", - цитирует ТАСС представителя Кремля.

Ушаков добавил, что Россия учитывает последние заявления Трампа. По его словам, Москва готова к серьезному диалогу по украинскому конфликту.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Трамп поручил устроить ему телефонный звонок с Владимиром Путиным в первые дни после своей инаугурации. Одной из главных тем станет обсуждение возможной личной встречи двух президентов в ближайшие месяцы для урегулирования конфликта на Украине.

Между тем, стало известно, что советники победившего на выборах президента США Дональда Трампа разрабатывают "широкомасштабную санкционную стратегию". Как ожидается, она поможет заключению мирного соглашения между Москвой и Киевом в ближайшие месяцы.

Стратегия предусматривает два пути - "пряник" и "кнут". Первый вариант предполагает меры в пользу попавших под санкции российских производителей нефти, которые могли бы помочь заключить мирное соглашение на Украине. Второй путь - это, напротив, ужесточение санкций, чтобы еще больше усилить давление на Москву.