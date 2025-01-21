В Екатеринбурге из-за пожара эвакуировали гостиницу "Большой Урал"

Во вторник в Екатеринбурге произошел пожар в гостинице "Большой Урал". Людям пришлось срочно эвакуироваться.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня днем поступил сигнал о пожаре на улице Красноармейской в уральской столице. В здании гостиницы на втором этаже загорелась оконная рама. Площадь возгорания составила 1 квадратный метр.

Еще до прибытия пожарных на улицу самостоятельно эвакуировались 62 человека. По данным МЧС, спасены два человека, пострадавших нет.

На данный момент огнеборцы ликвидировали открытое горение. На месте работают 43 специалиста и 12 единиц техники. О причине возгорания пока не сообщается.