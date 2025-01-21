В екатеринбургском поселке Шабровский появилось свое пожарное депо

В поселке Шабровский Чкаловского района Екатеринбурга появилось свое пожарное депо. Об этом в своих социальных сетях рассказал глава города Алексей Орлов.

По его словам, поселок давно нуждался в собственном пожарном депо, а потому из местного и областного бюджета были выделены средства. Строительство объекта было выполнено всего за 10 месяцев по заданию муниципалитета.

"Убедился лично, что специалисты будут нести службу в комфортных условиях. Здесь есть душевые, санузлы, помещение для учебных занятий, спортивная зона, комнаты для приёма пищи и отдыха. Посменно в депо сможет работать команда из 40 человек", - написал Орлов.

Депо на два пожарных автомобиля обеспечит безопасность порядка 5 тыс. человек, проживающих поблизости. Помимо самого Шабровского, это и поселок Сысерть, станция "Приисковый", а также 10 садоводческих товариществ.

Градоначальник отметил, что это не последний подобный проект и объекты пожарной охраны будут постепенно появляться и в других отдаленных территориях Екатеринбурга.