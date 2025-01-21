В Астрахани создадут мемориал по увековечению памяти павших на СВО земляков

Накануне председатель Городской Думы Игорь Седов принял участие во встрече представителей администрации Астрахани с ветеранскими организациями, участниками СВО и членами семей погибших.

«Важно сохранить память обо всех наших героях, начиная с Великой Отечественной войны. В непосредственной близости к мемориалу погибшим ведутся работы по установке стелы «Астрахань – город трудовой доблести». В итоге мы получим некий единый комплекс по сохранению исторической памяти, который станет важной частью культурной жизни региона», — отметил Игорь Седов в своей речи.

На встрече презентовали проект мемориала, где будут установлены семь гранитных стел с именами и званиями астраханцев, погибших в 2022-2024 годах при выполнении воинского долга в ходе СВО. На сегодняшний день проведены работы по подготовке площадки под мемориал — залит фундамент под новые стелы, подрядчик приступил к гравировке имён воинов. Далее специалисты отреставрируют ранее установленные стелы и благоустроят территорию памятника. Здесь также сделают подсветку и поставят камеры наблюдения.

Напомним, с просьбой увековечить память погибших участников СВО к губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину обратились ветераны боевых действий и члены семей бойцов спецоперации. Глава региона инициативу поддержал.