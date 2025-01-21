Доноров крови ищут россиянке в Таиланде

Женщине из России ищут доноров крови в Таиланде. Она в критическом состоянии после того, как попала в аварию на байке, сообщает SHOT.

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По данным издания, 40-летняя Анастасия Шемчук прилетела в отпуск из Подмосковья на Пхукет с мужем и 14-летним сыном. Там она вместе с подростком поехала на скутере посмотреть на окрестности.

Женщина разогналась и врезалась в машину. Автомобиль протащил её несколько метров. Сын вылетел на дорогу. Он сильно не пострадал.

Анастасию доставили в госпиталь. У неё пробита голова: она в тяжёлом состоянии. Ей требуется операция с переливанием крови. У туристки вторая отрицательная группа, которой нет в местном банке крови. Оказывается, отрицательный резус почти не встречается у тайцев.

Перевезти в Россию ее пока невозможно.