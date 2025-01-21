Смертную казнь на федеральном уровне возобновят в США

Смертную казнь возобновят на федеральном уровне в США. Указ об этом подписал новый президент Дональд Трамп. Об этом сообщает Reuters, пишет РИА Новости.

Читайте также: В США в последний момент остановили смертную казнь

Он поручил обеспечить все штаты достаточным количеством препарата для смертельных инъекций.

Запрет на казнь ввели при ушедшем президенте США Джо Байдене в июле 2021 года.

В новом указе сказано, что генеральный прокурор должен добиваться вынесения смертного приговора за особо тяжкие преступления. Речь идет об убийстве сотрудника правоохранительных органов, а также за тяжкие преступления, совершённые нелегальными мигрантами.

Сейчас смертная казнь в США является легальной мерой наказания в 27 штатах из 50-ти.

Накануне водителя, который въехал в толпу людей в Китайской народной республике, казнили. Казнь состоялась в присутствии сотрудников прокуратуры, сообщило Центральное телевидение Китая.

Приговор вынесли 27 декабря 2024 года. Суд постановил, что подсудимый "представляет угрозу общественной безопасности". Характер преступления и методы были "чрезвычайно скверными и жестокими".