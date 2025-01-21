Смертную казнь на федеральном уровне возобновят в США
Смертную казнь возобновят на федеральном уровне в США. Указ об этом подписал новый президент Дональд Трамп. Об этом сообщает Reuters, пишет РИА Новости.
Он поручил обеспечить все штаты достаточным количеством препарата для смертельных инъекций.
Запрет на казнь ввели при ушедшем президенте США Джо Байдене в июле 2021 года.
В новом указе сказано, что генеральный прокурор должен добиваться вынесения смертного приговора за особо тяжкие преступления. Речь идет об убийстве сотрудника правоохранительных органов, а также за тяжкие преступления, совершённые нелегальными мигрантами.
Сейчас смертная казнь в США является легальной мерой наказания в 27 штатах из 50-ти.
Накануне водителя, который въехал в толпу людей в Китайской народной республике, казнили. Казнь состоялась в присутствии сотрудников прокуратуры, сообщило Центральное телевидение Китая.
Приговор вынесли 27 декабря 2024 года. Суд постановил, что подсудимый "представляет угрозу общественной безопасности". Характер преступления и методы были "чрезвычайно скверными и жестокими".