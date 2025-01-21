Кассация оставила в силе наказание экс-зампреду правительства Пермского края

17 января Седьмой кассационный суд рассмотрел кассационную жалобу бывшего заместителя председателя правительства Пермского края Елены Лопаевой. Ранее сообщалось, что приговор в отношении нее отменен, дело направлено на новое рассмотрение.

Как сообщает "Ъ-Прикамье" со ссылкой на свои источники, приговор в части признания Лопаевой виновной и назначения наказания оставлен без изменений. Кассация внесла изменения в решение лишь в части зачета в срок лишения свободы периода, когда Лопаева находилась под мерой пресечения "запрет определенных действий".

Напомним, в прошлом году она была приговорена к четырем годам лишения свободы со штрафом 500 тыс. руб. за присвоение более 67 млн руб. фонда "Содействие XXI век". Своей вины осужденная не признала. На минувшей неделе суд первой инстанции удовлетворил ходатайство Елены Лопаевой об отсрочке наказания.