21 Января 2025
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Экономика Калужская область
Фото: vk.com/gorduma.kaluga

Городские парламентарии одобрили изменения в бюджет Калуги

Сегодня в ходе заседания депутаты Думы города Калуги внесли изменения в бюджет областного центра на 2025 год.

Как пояснили в пресс-службе городского парламента, Калуге предоставляется бюджетный кредит из областного бюджета в сумме 1 млрд рублей на частичное покрытие бюджетного дефицита и погашение долговых обязательств муниципалитета. Благодаря этому будут полностью выполнены обязательства города по погашению коммерческих кредитов.

Кроме того, калужские парламентарии утвердили новую схему одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Городской Думы Калуги. Границы округов определены решением территориальной избирательной комиссии Московского округа.

«Схема приводится в соответствие с требованиями действующего законодательства по численности избирателей в округе», – отметил Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

(2025)|Фото: vk.com/gorduma.kaluga

Также в ходе совместного заседания комитетов гордумы депутаты рассмотрели отчёты Главы городского самоуправления, заместителей председателя Городской Думы, председателей комитетов, утвердили план работы на 2025 год и приняли решение об участии в ежегодном конкурсе на лучшую организацию работы представительных органов муниципальных образований Калужской области.

(2025)|Фото: vk.com/gorduma.kaluga

Была рассмотрена информация о деятельности подразделений Городской Управы, внесены изменения в Положение об управлении экономики и имущественных отношений, согласована сделка муниципальному предприятию «Калугатеплосеть», связанная с проектированием и строительством блочно-модульной котельной на переулке Малинники.

Теги: дума города калуга, бюджет калуги, бюджетный кредит, юрий моисеев


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