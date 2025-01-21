"Гортранс" Екатеринбурга подсчитал, сколько будут получать водители после повышения зарплат на 30%

Эксперты "Гортранса" подсчитали, сколько должны будут получать их сотрудники после февральского повышения зарплат на 30%. Ранее о таком резком увеличении заработной платы сообщал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Зарплаты водителей, как и раньше, будут высчитываться из количества отработанных часов, а также категории и качества выполнения поставленных задач. Еще в декабре их зарплата составляла от 69,6 тыс. до почти 130 тыс. рублей. Однако, после повышения, наиболее амбициозные и трудолюбивые водители в среднем смогут претендовать на рекордные 169 тыс. рублей. При скромной выработке эта сумма составит около 90,5 тыс. рублей.

В "Гортрансе" отметили, что в декабре средняя зарплата водителя автобуса составляла примерно 105 тыс. рублей, а уже в феврале этот показатель вырастет до 136,5 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что на реализацию новой транспортной реформы в уральской столице потребуется 13 млрд рублей.