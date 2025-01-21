В Екатеринбурге утвердили единый дизайн для нестационарных бытовых объектов

В Екатеринбурге вступила в силу обновленная документация, в которой указано, как должны выглядеть и где нужно устанавливать нестационарные бытовые объекты (НБО). Речь идет об автомойках, шиномонтажах и мастерских по ремонту. Теперь все они должны иметь единый дизайн, дабы не нарушать визуальный облик города.

"Отдел городской среды нашего департамента разработал новые методические рекомендации и рекомендует их использовать всем, особенно собственникам бизнеса, которые планируют установку НБО. Новые стандарты позволят сделать городскую среду еще более удобной, стильной и современной", - написал в своих социальных сетях главный архитектор Екатеринбурга Руслан Габдрахманов.

По его словам, требования к внешнему виду нестационарных торговых объектов были разработаны еще к Чемпионату мира по футболу в 2018 году, а утверждены в 2020-ом. Однако тогда изменения в законодательстве выделили бытовые объекты в отдельную категорию. На основании этого, в 2023 году были внесены изменения, которые стали учитывать особенности проектирования и размещения именно НБО.

Новые правила позволят создать единый стиль и порядок размещения НБО, повысить доступность и удобство бытовых услуг, а также укрепить привлекательность территорий для горожан и гостей города. Требования затронут автосервисы, автомойки, шиномонтажи, мастерские по ремонту одежды, обуви, ключей, бытовой техники, а также киоски с фотоуслугами, копировальные сервисы, услуги проката и др.

У каждого НБО должна быть модульная конструкция с возможностью доработки и адаптации, и архитектурный дизайн, сочетающий современность и функциональность. Помимо этого, объекты должны быть подключены к инженерным сетям, иметь удобные подъездные пути, парковку, освещение и возможность работать с маломобильными группами граждан.

"Проблемы, которые решаем: устранение визуального хаоса, повышение качества исполнения и функционала объектов, предотвращение конфликтов с окружающим архитектурным обликом. Екатеринбург продолжает двигаться к созданию удобной, стильной и современной городской среды", - отметил Габдрахманов.