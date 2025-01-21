Свердловская область заняла шестое место в России по числу госпабликов в соцсетях

Свердловская область заняла шестое место в России по количеству государственных пабликов в социальных сетях. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

В Уральском федеральном округе область по этому показателю занимает первое место. По данным Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, на Среднем Урале действует 4 тысячи 400 официальных страниц в соцсетях органов власти, местного самоуправления и их подведомственных организаций.

Всего в регионе насчитывается свыше 1,7 млн уникальных подписчиков госпабликов. Отличить такой паблик можно по специальной метке "Госорганизация", подтверждающей его подлинность.

Ранее сообщалось, что в школах Екатеринбурга и Свердловской области запускают образовательный проект для старшеклассников под названием "Урок госдиджитал", в рамках которого школьники будут изучать государственные паблики в соцсетях. Между тем, свердловский губернатор Евгений Куйвашев, в отличие от его коллег из других регионов, в соцсетях себя никак не проявляет уже несколько лет.