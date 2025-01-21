В Анапе запустили установку для просеивания замазученного песка

На площадке временного хранения в хуторе Воскресенский в Анапе запущена вибрационная установка для просеивания песка с мазутом, сообщает МЧС РФ.

"На площадке временного хранения также организовано просеивание и очистка загрязненного песка с помощью вибрационной установки", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за сутки собрано с береговой линии и вывезено на площадки временного хранения 952 тонн отходов.

Также отмечается, что для нефтепродуктов, собранных в районе танкера, на терминале навалочных грузов сформированы ж/д составы для отправки на утилизацию.

19 января Морспасслужба Минтранса России приступила к откачке мазута из танкера "Волгонефть-239". Подготовка велась несколько недель.

15 декабря в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. По предварительным оценкам, из танкеров вытекло в Черное море около 3,7 тыс. т мазута.

В Краснодарском крае введен режим ЧС федерального характера. Ведутся работы по ликвидации последствий загрязнения акватории Черного моря.

Научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян полагает, что разлив мазута в Черном море – самая серьезная экологическая катастрофа в России с начала XXI века. По его мнению, трагедии можно было избежать: как минимум, не стоило использовать суда, которые должны были быть списаны по непригодности еще 20 лет назад.