В России WhatsApp* вытеснил YouTube

В России названы самые популярные в 2024-ом площадки интернет-аудитории. Пользователи чаще всего использовали "Яндекс" и Google. Тройку лидеров замыкает мессенджер WhatsApp*, который в декабре вытеснил YouTube.

Лидерами по посещениям остаются "Яндекс" и Google. У первого месячный охват в начале прошлого года и конце почти не изменился, составив 100,3 млн человек. У Google случилось незначительное сокращение месячного охвата (81,7% в январе против 81,5% в декабре), однако вырос среднесуточный показатель – с 52,3% до 53% соответственно.

YouTube покинул топ-3 самых посещаемых ресурсов, его сменил WhatsApp*, который в январе 2024-го занимал четвертое место. Месячный охват мессенджера вырос с 95,3 млн человек в январе до 96 млн в декабре 2024 г. Четвертое место в рейтинге заняла соцсеть "ВКонтакте". Она в декабре 2024 г. впервые обошла YouTube по месячному охвату, пишет "Ъ".

* принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ