Гособвинение запросило для экс-директора "Водоканала" Первоуральска 8 лет

Гособвинение запросило 8 лет лишения свободы для бывшего директора ППМУП "Водоканал" Артура Гузаирова. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Свердловской области.

Сегодня, во время процесса в Первоуральском городском суде гособвинитель предоставил доказательства, что обвиняемый с ноября 2021 года после принятия в эксплуатацию станции подготовки питьевой воды Верхне-Шайтанского водохранилища допустил процесс водоподготовки и подачи воды потребителям в отсутствие надлежащего процесса ее очистки. Это привело к тому, что с июля по сентябрь 2023 года жителям Первоуральска поставлялась питьевая вода, не соответствующая гигиеническим показателям.

Обвиняемый, будучи директором "Водоканала", вопреки закону не организовал техническое обследование и ремонт Нижне-Сергинского трубопровода, что привело к износу и прекращению холодного водоснабжения в городе с 1 по 6 декабря. Помимо этого, не было организовано техобследование и ремонт сетей водоотведения, из-за чего с января 2022 года по февраль 2024 года произошло подтопление подвальных помещений 24 многоквартирных жилых домов.

Также Гузаиров превысил свои полномочия, когда сфальсифицировал доказательства по гражданскому делу, что повлекло вынесение решения об отказе в удовлетворении исковых требований Росприроднадзора к ППМУП "Водоканал" о возмещении вреда, причиненного в результате загрязнения реки Чусовая, в сумме свыше 2,2 млн рублей.

Уже бывшего директора предприятия обвиняют сразу по нескольким статьям:

ч. 1 ст. 293 УК РФ "халатность";

пп. "в", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ "превышение должностных полномочий, с причинением тяжких последствий";

ч. 3 ст. 303 УК РФ "фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле, повлекшая тяжкие последствия".

Обвиняемый вину в совершении преступлений не признал.

Гособвинение считает, что срок в 8 лет Гузаиров должен отбывать в колонии общего режима. Он также должен быть лишен права занимать должности на государственной службе и органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на срок 3 года.