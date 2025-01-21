Уралец из ревности расстрелял соперника в машине: приговор суда

37-летний житель уральского города Нижняя Тура осужден за убийство из ревности. Ближайшие годы он проведет в колонии.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, инцидент произошел летом прошлого года. Уралец приревновал к мужчине, который начал проживать с его женой и малолетним сыном, и решил убить соперника. Он взял охотничье гладкоствольное ружье 12-го калибра и отправился к дому по улице Ильича в Нижней Туре, куда должна была приехать жертва.

Заметив, что потерпевший привез его ребенка на занятие в секции и ждет в машине, убийца подошел к автомобилю и сделал три выстрела в сидящего в салоне мужчину. От полученных ранений тот погиб на месте. В дальнейшем стрелок был задержан.

Нижнетуринский городской суд вынес ему свой приговор: 9,5 лет колонии строгого режима. Также с убийцы в пользу родителей погибшего взыскана компенсация морального вреда – 4 млн рублей.