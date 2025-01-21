10 человек погибли в пожаре на горнолыжном курорте в Турции

Число погибших при пожаре в Турции увеличилось до 10. Об этом сообщил глава МВД республики Али Ерликая, пишут РИА Новости.

По его словам, информация о пожаре в одном из отелей горнолыжного курорта Болу поступила в 03.27 по московскому времени. В ликвидации последствий ЧП участвуют 267 спасателей, врачи и вертолеты.

Пожар начался в ресторана отеля. В гостинице проживали 234 постояльца.

"По предварительным оценкам, погибли десять человек, пострадали 32", - написал Ерликая.