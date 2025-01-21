Мишустин перевел Екатеринбург в ценовую зону теплоснабжения

Екатеринбург переходит в ценовую зону теплоснабжения. Соответствующее распоряжение подписал глава Правительства России Михаил Мишустин.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Отнести городской округ муниципальное образование "город Екатеринбург" к ценовой зоне теплоснабжения", - говорится в распоряжении Мишустина.

Как сообщало Накануне.RU, переход в ценовую зону теплоснабжения также известен как "метод альтернативной котельной" и представляет из себя вариант установления предельной цены на тепло. Она рассчитывается как стоимость выработки на условной "идеальной" котельной, которую можно было построить здесь и сейчас в текущих финансовых условиях с учетом капитальных и эксплуатационных затрат. Отсюда и возникло неофициальное название – "альтернативная котельная". Решение о переходе в ценовую зону принимает Правительство РФ.

Ранее в администрации Екатеринбурга одобрили идею перехода на "метод альтернативной котельной". По задумке, размер оплаты для потребителей увеличится, но и качество воды должно заметно улучшиться, поскольку собранные средства будут идти на модернизацию тепловых сетей.

Сообщалось, что новый метод оплаты за отопление может заработать в столице Урала уже с 1 июля 2025 года.