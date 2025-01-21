Экс-депутат заксобрания Прикамья не признал вину в хищении бюджетных средств

Бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Виктор Плюснин выступил с последним словом в Добрянском городском суде, сообщает "Ъ-Прикамье".

Виктор Плюснин, его сын Егор и бизнесмен Юрий Рогожников обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и легализации средств, добытых преступным путем.

По версии следствия, деньги были похищены в ходе строительства дома для детей-сирот в Добрянке, которым занималась компания "Дитранс-Строй". Как считают силовики, фактически она контролировалась семьей депутата Плюснина. Затем обязанности по строительству объекта переходили последовательно еще к трем компаниям, которые контролировали подсудимые. Реконструкцию здания заканчивало ООО "Капитал Строй" Егора Плюснина. Дом был сдан в 2017 году, после чего жители стали массово жаловаться на нарушения при строительстве.

В последнем слове Виктор Плюснин заявил, что построенный дом не является аварийным. По его словам, на объекте есть недочеты, но большинство из них — это следствие неправильной эксплуатации здания. При этом в доме на сегодняшний день проживают жильцы, а квартиры в нем продаются по рыночной цене. По мнению Плюснина, это свидетельствует о том, что объект имеет потребительскую ценность; кроме того, ни администрация Добрянки, ни правительство региона не предъявляли претензий, наоборот — заказчик принял объект.

Оглашение приговора по делу планируется 14 февраля. Гособвинение предлагает приговорить Виктора Плюснина к десяти годам лишения свободы.