В Екатеринбурге утверждены объекты, по которым планируется заключение концессионных соглашений

В Екатеринбурге утвержден перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов.

Концедентом выступит муниципальное образование "город Екатеринбург". Как говорится в опубликованном на официальном портале города документе, всего в перечень входят семь объектов. Среди них:

Здание для размещения детского сада в Орджоникидзевском районе (реконструкция);

Трамвайная линия в Академическом районе (создание, реконструкция и эксплуатация объектов транспортной инфраструктуры);

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной и плавательным бассейном на улицах Тенистой – Суходольской;

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном на территории парка МАУ ФОК "Чкаловский" на улице Дагестанская;

Строительство стадиона технических видов спорта в районе Патрушихинского пруда;

Реконструкция здания бассейна на улице Крауля;

Реконструкция и строительство объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения Екатеринбурга.

Ранее сообщалось, что концессионера, которому отдадут МУП "Водоканал" в Екатеринбурге, будут искать на конкурсной основе. Это же касалось заключения концессионного соглашения по созданию трамвайной ветки длиной 24,5 километра из Академического района в центр города.