21 Января 2025
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге утверждены объекты, по которым планируется заключение концессионных соглашений

В Екатеринбурге утвержден перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов.

Концедентом выступит муниципальное образование "город Екатеринбург". Как говорится в опубликованном на официальном портале города документе, всего в перечень входят семь объектов. Среди них:

  • Здание для размещения детского сада в Орджоникидзевском районе (реконструкция);
  • Трамвайная линия в Академическом районе (создание, реконструкция и эксплуатация объектов транспортной инфраструктуры);
  • Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной и плавательным бассейном на улицах Тенистой – Суходольской;
  • Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном на территории парка МАУ ФОК "Чкаловский" на улице Дагестанская;
  • Строительство стадиона технических видов спорта в районе Патрушихинского пруда;
  • Реконструкция здания бассейна на улице Крауля;
  • Реконструкция и строительство объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения Екатеринбурга.

Ранее сообщалось, что концессионера, которому отдадут МУП "Водоканал" в Екатеринбурге, будут искать на конкурсной основе. Это же касалось заключения концессионного соглашения по созданию трамвайной ветки длиной 24,5 километра из Академического района в центр города.

Теги: соглашения, концессия, объекты, Екатеринбург


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