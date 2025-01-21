В Екатеринбурге утверждены объекты, по которым планируется заключение концессионных соглашений
В Екатеринбурге утвержден перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов.
Концедентом выступит муниципальное образование "город Екатеринбург". Как говорится в опубликованном на официальном портале города документе, всего в перечень входят семь объектов. Среди них:
- Здание для размещения детского сада в Орджоникидзевском районе (реконструкция);
- Трамвайная линия в Академическом районе (создание, реконструкция и эксплуатация объектов транспортной инфраструктуры);
- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной и плавательным бассейном на улицах Тенистой – Суходольской;
- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном на территории парка МАУ ФОК "Чкаловский" на улице Дагестанская;
- Строительство стадиона технических видов спорта в районе Патрушихинского пруда;
- Реконструкция здания бассейна на улице Крауля;
- Реконструкция и строительство объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения Екатеринбурга.
Ранее сообщалось, что концессионера, которому отдадут МУП "Водоканал" в Екатеринбурге, будут искать на конкурсной основе. Это же касалось заключения концессионного соглашения по созданию трамвайной ветки длиной 24,5 километра из Академического района в центр города.