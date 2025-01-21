Тагильчанка с двухлетним ребенком пострадала, скатываясь с горки на базе "Южный парк"

Жительница Нижнего Тагила пострадала во время отдыха на базе "Южный парк". Девушка рассказала, что приехала вместе с друзьями и двухлетним ребенком, однако вместо комфортного отдыха столкнулась с безразличием персонала и отсутствием на базе медика.

Как передает ее слова сообщество "Инцидент Нижний Тагил", девушка приехала 18 января на загородную базу "Южный парк". Ее смутил детский комплекс: фурнитура и горки сделаны из металла, а ступени и переходы в наледи и неровностях. Однако, поскольку ребенок уже увидел горки, мама решила прокатиться с сыном, но только один раз. После этого семья сразу пошла на основную горку, которая выглядела более безопасно, взяла в аренду тюбинг и несколько раз съехала нормально. Ребенок каждый раз был у матери на коленях.

В очередной раз, скатываясь с горки, мама с сыном преодолели высокий поворот, а на втором повороте неожиданно вылетели за пределы тюбинговой трассы.

"Я со всей скорости влетела затылком с столб, который стоит прямо у самой горки, после чего отлетела в канаву (напоминает опалубку) головой вниз. Не знаю, как, наверное, на автомате у меня каким-то чудом сработали инстинкты и я смогла закрыть со всех сторон своего ребенка! Он, к счастью, не пострадал. А у меня вот серьезное рассечение головы на затылке, подозрение на сотрясение мозга, травма плеча и спины. В настоящее время нахожусь на лечении", - рассказала пострадавшая.

Спасать женщину сразу бросились друзья. Они и взяли аптечку у персонала и сами же перебинтовали ей голову, после чего отвезли в ближайший травмпункт. При этом персонал, по словам пострадавшей, никак не отреагировал на инцидент: не предложили доставить в больницу, не взяли контакты, чтобы удостовериться в самочувствии своего гостя и даже не попрощались.

В свою очередь директор, по словам пострадавшей, заявил, что не станет закрывать аттракцион, так как "люди просят экстримчика". Также администрация базы отказала девушке в выдаче видеозаписи с происшествием, но свою позицию не пояснила.

"Слава Богу, влетела не лицом! Слава Богу, пострадала я, а не мой малыш! Слава Богу, хоть осталась жива. И, да, имейте ввиду, что если с вами что-то не дай то Бог случится на данной базе, медика там нет. Стоит ли так рисковать своей жизнью и здоровьем, а также своих детей...", - подытожила пострадавшая.

Накануне.RU обратились за комментарием к руководству базы "Южный парк".