21 Января 2025
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Политика За рубежом
Фото: Reuters / Brian Snyder

США вышли из ВОЗ и Парижского соглашения по климату

Президент США Дональд Трамп подписал документы, согласно которым, страна перестала быть членом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Парижского соглашения по климату. Решения старого-нового президента опубликованы пресс-службой Белого дома.

В них говорится, что Соединенные Штаты заявили о своем выходе из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 2020 г. из-за неправильного обращения организации с пандемией COVID-19, возникшей в Ухане, Китай, и другими глобальными кризисами в области здравоохранения. Также причиной названа неспособность провести срочно необходимые реформы и неспособности продемонстрировать независимость от неподходящей политической конъюнктуры, влияние государств – членов ВОЗ.

Что касается Парижского соглашения по климату, то посол США при ООН должен немедленно направить официальное письменное уведомление о выходе страны из соглашения в соответствии с Рамочной конвенцией ООН об изменении климата. Уведомление направляется генсеку организации, депозитарию Соглашения. США рассмотрят вопрос о своем выходе из Соглашения и любых сопутствующих обязательств, которые вступят в силу немедленно после направления настоящего уведомления.

Ещё в 2017-ом Трамп заявил о выходе США из Парижского соглашения по климату. По его словам, при нынешних условиях соглашение не выгодно для Вашингтона, так как к 2025 г. США могли потерять 2,7 млн рабочих мест при исполнении всех положений данного соглашения. При этом американский президент пообещал провести новые переговоры, чтобы они стали справедливыми для американцев.

Теги: Дональд Трамп, США, климат, соглашение, ВОЗ


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