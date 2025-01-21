Мошенники заставили пенсионерку из Новоуральска продать машину и перевести деньги им

Пенсионерка из закрытого города Новоуральск осталась без машины и денег после общения с мошенниками. Возбуждено дело.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, все началось с того, что пожилой женщине в мессенджере позвонила неизвестная девушка. Она представилась "оператором сотовой компании" и сообщила о проблемах с обслуживанием абонентского номера. Для решения от пенсионерки потребовали установить приложение удаленного доступа, что и было сделано.

На следующий день с ней связался "сотрудник Госуслуг" и сообщил о взломе личного кабинета, в результате чего от ее имени оказался оформлен кредит под залог автомобиля. Далее с жертвой общались еще несколько мошенников под видом "силовиков" и "финансовых специалистов". Они убедили пенсионерку продать личный автомобиль и перевести деньги от продажи, а также личные накопления и средства с кредитных карт на некий "безопасный счет". В итоге женщина перевела аферистам 550 тысяч рублей.

В полиции возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". В МВД призывают уральцев соблюдать бдительность и помнить основные правила безопасности:

игнорировать входящие звонки с незнакомых номеров;

не доверять информации о финансовых операциях, полученной в ходе телефонного разговора;

не сообщать персональные данные чужим людям, кем бы они не представлялись.

Напомним, на днях полицию Новоуральска посетил с рабочим визитом начальник ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенант Александр Мешков. Ему доложили о борьбе с преступностью в городе.