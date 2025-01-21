Для многодетных семей предоставят бесплатный проезд

В России хотят предоставить многодетным семьям бесплатный проезд по платным дорогам.

Соответствующий проект закона будет внесен в Госдуму 21 января фракцией "Справедливая Россия — За правду". Из документа следует, что сегодня многодетные семьи не освобождены от платы за проезд по платным автомобильным дорогам и платным участкам автомобильных дорог, несмотря на закрепленное в законодательстве право собственника платной автомобильной дороги устанавливать дополнительные категории пользователей платных автомобильных дорог, освобождаемых от взимания платы за проезд.

Предлагается закрепить в законодательстве норму о том, что от такой платы освобождаются члены многодетных семей. Депутаты также считают, что принятие законопроекта позволит значительно сократить расходы многодетных семей, связанные с проездом по платным автомобильным дорогам и платным участкам автомобильных дорог, а также укрепить их право на свободу передвижения.

"Взять, например, расходы на проезд из центральной части России до Черного моря. Сегодня стоимость билетов на железнодорожный транспорт и уж тем более перелета на самолете для многодетных семей большая и неподъемная. По этой причине многие люди едут на собственном транспорте, а там их ждут немалые поборы за проезд по платным дорогам. С учетом стоимости бензина и питания семьи в дороге сумма набегает немалая, и поэтому государство должно освободить людей от ненужных трат", — заявил глава фракции Сергей Миронов, сообщают "Известия".