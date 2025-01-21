Срок рассмотрения заявлений на распоряжение маткапиталом сократится вдвое

В России сроки рассмотрения заявления о распоряжении средствами материнского капитала и сроки вынесения решения по такому заявлению сократят с 10 до 5 рабочих дней.

Об этом говорится в проекте закона Минтруда. Поправки о сокращении срока одобрила комиссия кабмина РФ по законопроектной деятельности. Как заявил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, с 2021 года поэтапно создают и внедряют Единую централизованную цифровую платформу в социальной сфере. В прошлом году работали над автоматизацией полного цикла предоставления материнского капитала. Теперь предлагается сократить сроки рассмотрения заявления о распоряжении средствами маткапитала и сроки вынесения решения по такому заявлению.

Кроме того, также сократятся сроки направления межведомственного запроса Фондом пенсионного и социального страхования и его рассмотрения органами и организациями. На это будет отводиться 48 часов вместо пяти рабочих дней, сообщают "Известия".

Ранее депутаты Госдумы единогласно приняли в первом чтении законопроект о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года.