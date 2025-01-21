Производитель Superjet разработал меры по предотвращению катастроф

Компания "Яковлев" разработала для авиационных техников инструкции по контролю установки датчиков угла атаки (ДУА) на самолеты Superjet-100 и рекомендации для пилотов по распознаванию ошибочных показаний для предотвращения аварийных ситуаций.

По предварительным данным МАК, неправильная установка этих датчиков и неспособность пилотов вовремя определить их некорректную работу привела к падению Superjet-100 под Коломной 12 июля 2024 года.

Бюллетень "Яковлева" разъяснит техникам, как корректно закреплять накладки ДУА. На них должна наноситься несмываемая маркировка, указывающая верное размещение устройства.

Производителем самолета также подготовлено информационное письмо для авиакомпаний, разъясняющее поведение лайнера при двух и более неправильно установленных датчиках. Росавиация потребовала от эксплуатантов принять к исполнению эти меры для предотвращения аналогичных катастроф SSJ-100, сообщают "Известия".

В результате катастрофы, произошедшей 12 июля, погиб экипаж из трех человек. Пассажиров на борту не было, на земле никто не пострадал. Самолет выполнял тестовый полет после техобслуживания.