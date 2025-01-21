Самую дорогую шубу в России купили за 34 млн рублей

Самую дорогую шубу в России купили за 34 млн руб.

Как заявили эксперты государственной системы маркировки "Честный знак", проанализировав продажи в 2024 году, изделие из соболя стоимостью 34 млн руб. стало самым дорогим, купленным в стране.

Шуба из меха норки было продано за 18 млн руб. Самое дорогое изделие из овчины обошлось покупателю в 4 млн руб., из нутрии — почти в 2 млн руб, из енота — в 1,4 млн руб., из кролика/зайца — в 1,5 млн руб., а из песца/лисицы — в 1,7 млн руб.

По данным Центра развития перспективных технологий (оператора государственной системы маркировки), в среднем граждане покупали меховые изделия за 82,4 тыс. руб. Наибольший рост спроса наблюдается на изделия из меха кролика или зайца, который увеличился на 29% по сравнению с прошлым годом. На втором месте верхняя одежда из песца или лисицы (рост на 21%).

Замыкают тройку шубы из енота (+15%).

При этом продажи меховых изделий в прошлом году снизились на 7% по сравнению с 2023 годом, сообщают "Известия".

Ранее в Россельхознадзоре объяснили дефицит шуб.