Вдоль Черноморского побережья собрано 14,6 тонны нефтеотходов

С акватории вдоль береговой линии Черноморского побережья ручным способом собрано около 14,7 т нефтесодержащих отходов.

Как сообщает в Telegram Морспасслужба, в районе кормовой части "Волгонефти 239" установлено 2220 м боновых заграждений, идет откачка мазута. Всего судами Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы в районе ЧС обследовано более 2250,5 кв. км.

15 декабря в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. По предварительным оценкам, из танкеров вытекло в Черное море около 3,7 тыс. т мазута.