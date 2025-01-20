В Тюменской области решили повысить качество жизни пожилых жителей

В России стартовал новый национальный проект "Продолжительная и активная жизнь". Один из его приоритетов – повышение качества жизни граждан. В Тюменской области усилят работу здравоохранения для старшего поколения.

"Как помочь землякам пожилого возраста справиться с так называемыми возрастными болезнями, обсудили с коллегами на заседании президиума правительства Тюменской области. Сегодня в регионе доля граждан старше 60 лет составляет порядка 22% от общего числа населения, по прогнозу, к 2036 г. х число вырастет", - написал губернатор Тюменской области Александр Моор в своём telegram-канале

Необходимо усиливать работу здравоохранения в этом направлении.

Каждый год мы увеличиваем число операций по возрастным заболеваниям, к примеру, для лечения катаракты. А операции по протезированию суставов проводятся уже в пяти медицинских учреждениях региона, в том числе в Тобольске и Ишиме", - написал губернатор.

В 2025 г. в Тюменской области будут сформированы мобильные гериатрические бригады, которые станут выезжать к пожилым. Пристальное внимание – одиноким старикам.