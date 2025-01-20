Россия и Белоруссия могут создать совместную программу в области авиастроения

Вскоре может появиться межгосударственная программа России и Белоруссии в области авиастроения.

"Надеюсь, будет совместная межгосударственная программа в области авиастроения, которая будет затрагивать не только проект "Освей" (белорусско-российский 19-местный самолет местных воздушных линий), но и программу развития авиастроения до 2035 г.", - цитирует БелТА посла Белоруссии в России Александра Рогожника.

Конкретных сроков посол не назвал.