Мэр Екатеринбурга принял участие в проекте "Один день"

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов стал первым героем в цикле передач "Один день".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, цикл будет выходить на телеканале ОТВ. Проект рассказывает о жизни известных людей Свердловской области. В программе мэр вспомнил места своего детства, а также поделился личными моментами и историями, которые раньше оставались за кадром.

"Мы хотели показать не парадный портрет главы города-миллионника, а человека со своими мечтами, переживаниями и эмоциями", - рассказывают авторы.

Премьера выпуска состоится в этот понедельник, 20 января, на телеканале ОТВ в 20:00. Также передачу можно будет увидеть в официальной группе телекомпании в соцсети ВКонтакте.

Напомним, недавно ужин с главой Екатеринбурга в неформальной обстановке был выставлен на аукцион.