Субъектам России могут разрешить самим определять модель МСУ

В Госдуме готовятся ко второму чтению законопроекта об общих принципах организации местного самоуправления (МСУ) в единой системе публичной власти. К нему поступила поправка, которая предлагает дать регионам право самостоятельно определять модель местного самоуправления.

Каждый субъект России будет сам решать, сохранить ли двухуровневую систему МСУ с сельскими и городскими поселениями или перейти на одноуровневую. Принятие этой поправки позволит снять разногласия, которые возникли в ходе рассмотрения законопроекта в первом чтении, сообщает пресс-служба Госдумы.

Даты второго чтения законопроекта пока нет.