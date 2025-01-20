Депутат Альшевских добился от прокуратуры внимания к истории с ремонтом ОДО в Екатеринбурге

Прокуратура взяла на контроль историю с отсутствием ремонта в Окружном доме офицеров в Екатеринбурге. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Альшевских, который ранее обратился в ведомство по этому вопросу.

"Летом 2022-го арбитраж обязал учреждение провести ремонт и реставрацию: 12 месяцев отводилось на разработку научно-проектной документации (не забываем, что речь идет об объекте культурного наследия); 48 месяцев – на сами работы. Решение устояло в апелляции, затем – в кассации, то есть относительно давно вступило в законную силу. А воз и ныне там", - написал депутат в своих социальных сетях.

Он добавил, что обратился по этому поводу в прокуратуру, чтобы ведомство проконтролировало исполнение решение суда. Накануне Альшевских пришел ответ, в котором говорится, что исполнения решения суда от учреждения сейчас добиваются судебные приставы.

"В рамках принудительного исполнения требований исполнительного документа судебным приставом вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тыс. рублей, должнику направлено требование об исполнении решения суда, последний предупрежден об уголовной ответственности. Ход и результаты исполнительного производства прокуратурой области поставлены на контроль", - говорится в документе.

Напомним, истцом в этом деле выступало Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области. Его представители утверждали, что собственник обязан периодически проводить ремонтные работы и следить за надлежащим состоянием здания.

Сторона ответчика заявляла, что ремонт ОДО не по карману: только проектная документация обойдется в почти 8 млн рублей, а сам ремонт потребует не менее 100 млн, при этом годовой бюджет Дома офицеров составляет только 25 млн рублей. Собственником здания является Министерство обороны РФ, которое также выступало в качестве истца.