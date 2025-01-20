В Прикамье выставлен на продажу обанкротившийся завод по производству молока

В Пермском крае на продажу выставлен обанкротившийся пермский завод по производству молока, мясной и зерновой продукции "Великоленское". Информацию об этом опубликовал "Федресурс".

Предлагается купить имущество предприятия на площадке в селе Ленск. Начальная стоимость имущества 34 млн руб. Организатором аукциона выступает конкурсный управляющий Сергей Клыков. Торги планируются на 28 февраля. Шаг аукциона составит 5%, задаток — 20%

Предприятие было признано банкротом в феврале 2024 года.