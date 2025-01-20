Главный тренер молодежки "Автомобилиста" ушел в отставку

Главный тренер молодежной команды ХК "Автомобилист" Алексей Симаков ушел в отставку.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского клуба, Симаков продолжит карьеру в штабе одного из клубов КХЛ. Новым главным тренером МХК "Авто" назначен Алексей Булатов. Контракт с ним заключен до конца текущего сезона.

"Благодарим Алексея Симакова за работу с молодыми игроками нашего клуба и желаем успешного продолжения тренерской карьеры", - говорится в заявлении "Автомобилиста".

Напомним, контракт "Автомобилиста" с Симаковым был продлен в июне 2023 года.