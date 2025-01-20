20 Января 2025
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

Образованию предпишут "бюджетную сдержанность" - сокращение расходов

Главным принципом новой стратегии развития системы образования в России станет "бюджетная сдержанность" или сокращение расходов, то есть экономия на детях. Такой вывод по итогам Стратегической сессии "Развитие системы образования в РФ до 2040 года" сделал член Общественного совета при Уполномоченном при президенте по правам ребенка, доктор экономических наук Анатолий Вифлеемский.
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Он пишет, что сессия прошла в духе "одобрямса", был минимум вопросов, никаких проблем вообще не обсуждалось, не было критики и рациональных предложений. При этом эксперты, привлеченные к разработке стратегии, а их более 600, как сообщал министр просвещения Сергей Кравцов, практически не привлекаются. Они не нужны, особенно если говорят что-то критическое. Целый месяц не собираются многие подгруппы. Обсуждения нет, многие уже понимают, что это пустая формальность. При этом заложенные в стратегию принципы тщательно скрываются и камуфлируются огромными потоками слов, однако их можно понять.

"Фактически речь идет об увеличении платности образования в России для населения и его цифровой трансформации. Платное цифровое образование - вот ожидаемый результат. Именно поэтому главный принцип - "бюджетная сдержанность", то есть экономия на детях! И это прямо касается учителей, которым никто не собирается повышать зарплату и официально говорится о прогнозируемом избытке учителей. Это мы с вами говорим об остром дефиците учителей, а в искаженной реальности Минпроса все прекрасно, никакого дефицита учителей нет, а прогнозируется их избыток", - пишет Вифлеемский.

В декабре выяснилось, что в составе рабочих групп почти нет учителей. На это обратил внимание глава Санкт-Петербургского городского родительского комитета учитель информатики Михаил Богданов, который точно так же охарактеризовал прошедшую сессию. И подчеркнул, что видеозапись сессии быстро удалили с "Рутуба". А ранее рассказывалось, в том числе Кравцовым и вице-премьером Дмитрием Чернышенко, что идет "беспрецедентное общественное обсуждение" будущей стратегии. Запись которой быстро удалили из интернета.

"Беспрецедентное общественное" превращается одним кликом мышки в "беспрецедентно закрытое". Вы, господа, либо крестик - либо штаны. Если сказали: обсуждаем стратегию, давайте обсуждать. Если хотите навязать свое видение - так и говорите: будем через коленку свою концепцию навязывать обществу. К чему эти игры?" - написал Богданов.

Член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, лидер "Родной школы" Алексей Савватеев также отмечает: надежды на то, что власти хотя бы послушают мнение специалистов, не оправдались. Так, эксперты от "Родной школы" вошли в состав нескольких групп. Но никакой реальной работы нет. Ключевым участником и организатором процесса является Минпрос, который проблем вообще не признает. Итоговый документ, видимо, уже подготовлен в Минпросе, а происходит лишь короткая имитация обсуждения.

"В текущих условиях и при текущих персоналиях это напрямую означает продолжение стратегии сохранения статус-кво, с пусканием пыли в глаза Правительству России массой бессмысленных (зачастую даже вредных) "инициатив", которые заведомо приведут только к одному результату, а именно к увеличению паразитной отчетной нагрузки на школы. Ни одна из реальных проблем современной отечественной системы образования не будет ни решена, ни даже признана на официальном уровне. Это приведет систему образования к полному краху на горизонте около 10 лет", - заключает Савватеев.

Зампред комитета ГД по науке и высшему образованию Олег Смолин ранее подсчитал, что расходы на общее образование из федерального бюджета планируется сократить более чем на 7,5%, а с учетом инфляции – примерно на 15%. Расходы на дополнительное образование - на 30%, с учетом инфляции это почти 40%. При этом цифровизация образования только усиливается.

Теги: образование, стратегия, цифровизация


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