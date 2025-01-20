Завершено следствие по делу о получении взяток генералом от руководства "Телты"

Главным военным следственным управлением СК России завершены следственные действия по уголовному делу в отношении начальника главного управления связи – заместителя начальника генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе следкома.

Он обвиняется в получении взяток в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа (ч.6 ст.290 УК РФ). По данным следствия, с 2019 по 2023 годы Минобороны России заключило контракт с пермским телефонным заводом "Телта" на выполнение госзаказа - поставку устройств связи для нужд военного ведомства на сумму свыше 1,4 млрд руб. В этот период Шмарин получил от должностных лиц завода взятки на 36 млн руб. за увеличение объема и стоимости поставляемой продукции.

Ранее на имущество Шамарина – автомобиль, квартиру и денежные средства, судом наложен арест на сумму, равную полученной им взятки. По ходатайству следователя ГВСУ СК России суд избрал Шамарину меру пресечения в виде заключения под стражу.