В FIS сочли возможным допуск российских спортсменов к мировым турнирам

Глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохан Элиаш высказался о возможном допуске до соревнований спортсменов из России и Белоруссии.

Ранее федерация отстранила россиян и белорусов от соревнований из-за ситуации на Украине. Её руководитель счёл, спортсмены из этих стран должны быть допущены к участию в турнирах по примеру Олимпийских игр 2024 г. в Париже.

"Это очень хорошо сработало с белорусскими и российскими спортсменами. Важно быть нейтральным в этих вопросах. Спортсмены не несут ответственности за то, где они родились, и они не должны быть за это наказаны", - цитирует Элиаша РИА Новости.

Ранее борцы из России, получившие допуск на Олимпийские игры в Париже, решили не участвовать в них. Заявление приводит Федерация спортивной борьбы России (ФСБР).

"Исполком Федерации спортивной борьбы России провел расширенное совещание с тренерским штабом сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе и со спортсменами, получившими приглашения на Олимпийские игры, и пришли к единогласному решению отказаться от участия в Олимпийских играх", - сообщала ФСБР.