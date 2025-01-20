20 Января 2025
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В уральском селе ребенок стал инвалидом из-за недобросовестного ремонта от УК

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ситуации в селе Рыбниковском Свердловской области, где ремонт от управляющей компании стал причиной инвалидности у ребенка. Подробнее Накануне.RU сообщили в пресс-службе областного СКР.

История началась более 15 лет назад, когда мать пострадавшего по договору социального найма проживала в многоквартирном доме 1974 года постройки. В 2008 году сотрудники управляющей компании заменили системы отопления, но с многочисленными дефектами. Из-за этого зимой температурный режим в квартирах не соответствовал норме, стены промерзали, а из-за сырости по жилым помещениям распространилась плесень.

Все это привело к тому, что у сына заявительницы возникли заболевания дыхательных путей, приведшие к его инвалидности.

В 2018 году в законную силу вступило решение суда о необходимости провести ремонтные работы, однако никакого ремонта УК до сих пор не выполнила, а в предоставлении другой благоустроенной жилплощади семье отказали. Из-за этого заявительница вместе с сыном вынуждены за свой счет снимать жилье, так как в ином случае состояние здоровья мальчика может ухудшиться.

Накануне женщина снова обратилась к следователям, пожаловавшись на неразрешенную ситуацию и затяжной характер расследования. В СКР пояснили, что еще в августе Бастрыкин поручал представить доклад по указанной ситуации. Сейчас же председатель ведомства заинтересовался, почему по этому делу допущена такая волокита.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Владимировичу Мирошниченко представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела с учетом озвученных в обращении доводов, а также о причинах допущенной по нему волокиты. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - добавили в СКР.

Теги: УК, Бастрыкин, Рыбниковско, ремонт, инвалидность


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