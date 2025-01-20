В Екатеринбурге возле ТЦ "Дирижабль" внедорожник сбил велосипедиста и скрылся

В Екатеринбурге в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал велосипедист. Водитель скрылся, его ищут.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, авария произошла рано утром 20 января возле здания на улице Шварца, 17, где находится ТЦ "Дирижабль". Неустановленный водитель неизвестного автомобиля проехал пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора и сбил велосипедиста, который пересекал проезжую часть. В результате ДТП пострадал 30-летний мужчина. С травмой головы его доставили в больницу.

По предварительным данным, в аварии участвовал внедорожник "Додж Рам". Его водитель скрылся. Сейчас принимаются меры по установлению его личности и местонахождения.

Госавтоинспекция Екатеринбурга просит всех, кто располагает какой-либо информацией по данному ДТП, обращаться по телефонам: +7 (999) 563-43-34, 102 или 02, а также по адресу: Екатеринбург, улица Степана Разина, 20.