Житель Ялты наказан за то, что сражался против России

56-летний житель Ялты Виталий Хоменко заочно наказан за госизмену.

В 2014-ом Хоменко получил гражданство Российской Федерации. В октябре 2020 – феврале 2021-го, находясь на Украине, он стал сотрудничать со Службой безопасности этой страны. По заданию украинских кураторов Хоменко передал собранные ранее сведения о сотрудниках правоохранительных органов России, служивших в Крыму.

В ноябре 2022 – июне 2024 гг. Хоменко был солдатом и командиром отдельной горно-штурмовой бригады, дислоцирующейся в Коломые (Ивано-Франковская область). В это время он воевал против армии России. Хоменко объявлен в розыск.

Он заочно приговорён к 18 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на год и 10 месяцев, а также штрафом в 3 млн руб., сообщает Генеральная прокуратура России.