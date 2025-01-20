Семья бизнесмена, отравившегося водой "Джермук", подала иск на 1,5 млрд рублей

Семья погибшего бизнесмена Олега Гусова, который в феврале прошлого года отравился минеральной водой "Джермук", обратилась в суд с иском к армянскому ЗАО "Джермук Групп", а также его представителям и распространителю в России. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ".

По информации издания, сумма иска составила 1,5 млрд рублей. В такую сумму члены семьи Гусова оценили причиненный им моральный и материальный вред.

В феврале 2024 года в МВД РФ сообщили, что во Владикавказе мужчина купил ящик минеральной воды "Джермук". Сделав глоток из одной бутылки, он почувствовал себя плохо. Его госпитализировали, но спасти мужчину не смогли. В больнице он умер. По данным полицейских, у мужчины были ожоги верхних дыхательных путей. В стеклянной бутылке оказалась уксусная кислота, которую используют для мытья посуды.

По факту отравления в России было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ). "Коммерсантъ" отмечает, что следствие столкнулось с нежеланием армянской стороны сотрудничать по этому делу.