Губернатор Кировской области принял кадровое решение - Правительство региона возглавит Михаил Сандалов

Губернатор Кировской области Александр Соколов в ходе сегодняшнего оперативного совещания сообщил, что исполняющим обязанности председателя правительства Кировской области назначен Михаил Сандалов.

"В конце прошлого года мы приняли Стратегию социально-экономического развития Кировской области до 2036 года. Она определяет основные направления и ключевые показатели нашей работы. Как и обещал, для организации реализации Стратегии будет назначен председатель Правительства. Им станет Михаил Сандалов", – заявил губернатор.

Справка. Михаил Анатольевич Сандалов родился в Кирове, окончил Кировский политехнический институт. Трудовой путь начал на заводе Лепсе. Избирался депутатом Законодательного Собрания Кировской области. Работал в энергетическом комплексе в Кировской, Астраханской, Нижегородской областях, в структурах "Ростатома", затем помощником министра строительства и ЖКХ России. До настоящего момента занимал должность первого заместителя председателя правительства Кировской области.

"В 2022 году Михаил Сандалов принял мое приглашение вернуться на малую Родину и вошел в состав правительства Кировской области", - сообщил Александр Соколов.

Глава региона напомнил, что под руководством Сандалова была разработана Стратегия развития Кировской области, он лично согласовывал ее позиции с местным профессиональным сообществом и с федеральным центром.

"Сейчас пришло время ее (Стратегию - прим. редакции) реализовать, – отметил Александр Соколов.

При этом глава региона оставляет за собой стратегическое руководство правительством, контроль над достижением основных показателей – прежде всего, по линии реализации национальных проектов, а также организацию работы по трем важнейшим программам, вошедшим в Стратегию – «Пространственное развитие», «Кадры», «Семья».

В ближайшее время соответствующие документы по кандидатуре Михаила Сандалова направят на согласование в Законодательное Собрание Кировской области