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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В МВД заявили, что осужденных за гибель задержанного тагильских полицейских увольнять пока не будут

В ГУ МВД по Свердловской области прокомментировали приговор сотрудникам полиции Нижнего Тагила Павлу Горшкову и Максиму Онучину, в чьей машине скончался задержанный. Увольнять из органов силовиков пока не будут.

Напомним, инцидент произошел в начале 2023 года. Сообщалось, что найденный мертвым в полицейском авто тагильчанин был программистом. В свердловском ГУ МВД ранее рассказывали свою версию событий.

Полицейским предъявили обвинение по статье УК РФ "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий". Сегодня Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила признал обоих виновными. Онучину назначено 4 года 11 месяцев колонии общего режима, Горшкову – 5 лет колонии общего режима. Каждому назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов РФ, связанные с осуществлением функций представителя власти, на 2 года.

Сообщалось, что своей вины они не признали. После вынесения приговора оба были взяты под стражу.

Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, на данный момент оба должностных лица, о которых идет речь, по-прежнему числятся в штате нижнетагильского гарнизона полиции.

"Вскоре после ЧП с гибелью человека они были отстранены от исполнения служебных обязанностей до финала судебного разбирательства. Теперь, когда суд озвучил свое решение, сторона защиты планирует обжаловать приговор. И лишь после этого, если судебный вердикт останется в силе, кадровая служба подготовит приказ об увольнении фигурантов нашумевшего дела", - отметил полковник Горелых.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, установлено, что задержанный скончался от травмы, полученной им при помещении в служебный автомобиль полицейских. По делу были проведены осмотры места происшествия и предметов, допросы обвиняемых и свидетелей, проанализирована должностная и характеризующая документация, а также проведены необходимые судебные экспертизы.

Теги: полицейские, МВД, задержанный, суд, Нижний Тагил


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