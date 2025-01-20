20 Января 2025
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Фото:Накануне.RU

Школьников из Сухого Лога напугали угрозами скулшутинга

Сегодня утром многие учащиеся школы №17 не хотели идти на уроки - накануне в Telegram-канале "Подслушано СЛ 18+" появилось сообщение от анонима с предупреждением о скулшутинге. Неизвестный заявил, что придет в школу и расстреляет своих обидчиков из отцовского ружья. В дело вмешались правоохранительные органы и админы местного паблика "Типичный Сухой Лог".

Местные жители стали возмущаться в городских пабликах, что канал "Подслушано СЛ 18+" давно стоит удалить, ведь все сообщения с угрозами и оскорблениями якобы пишут сами админы, прикрываясь маской анонимов. В этот же раз, отметили читатели, шутники-админы зашли слишком далеко. Почти сразу после этого ТГ-канал удалил пост, а потом был удален и сам канал.

Несмотря на это, цель шутников была достигнута: дети и родители были напуганы, в связи с чем в дело вмешалось руководство школы. Наш читатель рассказал, что в родительские чаты классные руководители прислали сообщение о принятых мерах безопасности.

"Информирую вас, что администрация школы в известность поставлена. По словам директора, все службы поставлены в известность, включая ФСБ, Росгвардию, полицию и охранные предприятия. Сейчас директор со службами направляется в школу для полной проверки. Завтра будет работать только один центральный вход - со стороны Пятерочки. Будет работать усиленный контроль и полный досмотр личных вещей. Будем соблюдать спокойствие и не паниковать. Всем спокойной ночи", - говорилось в сообщении.

В школу дети все же пошли.

К расследованию подключились и администраторы сообщества "Типичный Сухой Лог". По их данным, шутников-админов вычисляют правоохранительные органы. После этого, с разрешения следователя, их имена предадут огласке, чтобы другим неповадно было. В сообществе также добавили, что подобная история с неизвестным ТГ-каналом и его сомнительным содержимым происходит не в первый раз - в прошлом на его блокировку потребовалась неделя. В этот же раз хватило всего суток.

Как сообщили Накануне.RU в самой школе, учреждение работает, никаких подозрительных личностей не наблюдается. "Все хорошо", - кратко подытожили собеседник агентства. Направлен запрос в областное ГУ МВД.

Теги: Сухой Лог, школа, скулшутинг, ружье, угроза


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