Депутат предложил обязать родителей ограничивать время пребывания детей в гаджетах

Депутат Заксобрания Санкт-Петерберга Андрей Рябоконь предложил принять закон, который обяжет родителей ставить программы, ограничивающие время пребывания детей в гаджетах и блокирующие вредные программы.

О вреде бесконтрольного и чрезмерного использования гаджетов для детей говорят все, а Госдума в прошлом году даже приняла закон о запрете их использования в учебных целях. Но в свободное время дети погружены в виртуальный мир по уши. Депутат приводит данные опроса 2023 года, о котором писало Накануне.RU. 56% россиян, имеющих детей или внуков, говорят, что те ежедневно более 3 часов проводят перед цифровыми устройствами. В том числе 13% проводят 5-7 часов, а 17% - более 7 часов! В среднем получается, что каждый российский ребенок проводит с гаджетом 4 часа в день. Это огромная цифра, опасная для детского здоровья гиподинамией, напряжением зрения, нарушениями осанки, нервной системы и др.

Около 40% родителей отмечают, что в семье возникают конфликты из-за онлайн-жизни ребенка и в большинстве случаев это связано с чрезмерным погружением в сеть.

"Из-за неконтролируемой, порой безлимитной увлеченности несовершеннолетних россиян гаджетами и социальными сетями наша страна рискует потерять будущие поколения. Набат бьют уже большинство педагогов и детских психологов", — говорит Рябоконь.

Он разработал инициативу о внесении изменений в несколько федеральных законов. Так, в закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" нужно вписать обязанность родителей не допускать использования детьми отдельных видов товаров без предварительно установленной программы, обеспечивающей контроль режима использования, а также пресекающей доступ к вредной информации. А в КоАП вписать, что за нарушение будет штраф до 3 тыс. рублей.

Первый зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев считает инициативу полезной, но способ реализации сомнительным. Взять хотя бы факта правонарушения - кто это будет делать.

Но вопрос и в другом: почему новую обязанность предлагают добавить родителям, а не продавцам гаджетов, которых можно обязать продавать их только с этими установленными программами?

Пока все говорят о негативном влиянии гаджетов, это практически никак не регулируется. В 2021 году в северной столице было выявлено почти 30 тыс. первичных расстройств вегетативной нервной системы среди подростков 10-17 лет. Доктор медицинских наук военный врач-хирург Денис Иванов уверен, что это плоды цифровизации, компьютеризации и гаджетов. Он отмечает, что "у ребенка, который водит только пальцем по гаджету или тыкает по клавиатуре, мозги перестают работать". А информационный шквал от гаджетов таков, что у ребенка происходит сбой в нервной системе. Кроме того, у детей сегодня сильно повышенная утомляемость, им с трудом дается учеба.

"Когда ребенок пишет ручкой, он двигается, перемещает голову, внимание. А за гаджетом он уткнулся в одну точку - у него вынужденное положение, перенапрягаются мышцы воротниковой зоны в области шеи и плеч, застой, плохо идет отток жидкости из черепной коробки и головные боли. И он действительно не может учиться", - рассказал ученый.

В 2024 году Минздрав РФ издал рекомендации по использованию гаджетов детьми. Они достаточно строгие. Суммарная продолжительность работы с электронными устройствами, оборудованными экранами, не должна превышать 2,5 часа в день даже для старшеклассников, а для более младших возрастов и того меньше. Кроме того, привыкание к гаджетам приводит к отупению, когда ребенок уже не может думать, а жаждет нажать на кнопку, чтобы появился готовый ответ.