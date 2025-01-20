На улице в Самаре загорелся троллейбус с пассажирами

В Самаре загорелся троллейбус. Это случилось во время его следования по маршруту, внутри были пассажиры.

Сообщение о возгорании поступило в 6.33. Речь идёт о троллейбусе, ехавшем мимо дома №185а по Московскому шоссе по маршруту №12.

Возгорание потушили до прибытия пожарно-спасательных подразделений, погибших и пострадавших нет. В троллейбусе находились 25 пассажиров, они эвакуировались самостоятельно, сообщает управление МЧС по Самарской области.